Парламент Грузии переезжает из Тбилиси

02:05, 25 июля 2012
Мир
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Парламент Грузии переезжает в Кутаиси, который после выборов в октябре станет парламентской столицей страны.

Сотрудникам аппарата парламента уже приказали определиться: остаются они работать (а значит,  готовы переехать в Кутаиси), либо уступят места новым специалистам, - кутаисцам.

Президент Саакашвили объясняет своё решение стремлением разгрузить столицу страны – Тбилиси, а оппозиция обвиняет его в стремлении увести парламент из центра политических событий. 

Здание парламента в Тбилиси, возможно, будет приватизировано компанией «Кемпински» - управляющей всемирно известной гостиничной сетью.

Как сообщает Радио Свобода, депутаты от оппозиции уже потребовали от властей разъяснений по вопросу о приватизации здания парламента компанией «Кемпински» и выразили протест поспешным, по их мнению, переездом в Кутаиси – второй по количеству населения город Грузии.

 

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