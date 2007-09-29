24 человека сгорели заживо в результате ДТП в Иране
20:07, 29 сентября 2007Мир
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Огонь охватил автобус и бензовоз
В Иране заживо сгорели 24 человека в результате столкновения автобуса с бензовозом в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан.
Как передает ИТАР-ТАСС, трагедия произошла в пятницу вечером. Автобус и бензовоз охватил огонь, 23 пассажира и водитель скончались на месте.
В Иране ежегодно фиксируется свыше 400 тысяч автокатастроф, которые уносят жизни от 30 до 40 тысяч человек. Как правило, основной причиной ДТП становится лихачество водителей, в частности, выезд на противоположную полосу, и низкое качество дорог.
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