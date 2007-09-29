24 человека сгорели заживо в результате ДТП в Иране

В Иране заживо сгорели 24 человека в результате столкновения автобуса с бензовозом в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан.

Как передает ИТАР-ТАСС, трагедия произошла в пятницу вечером. Автобус и бензовоз охватил огонь, 23 пассажира и водитель скончались на месте.

В Иране ежегодно фиксируется свыше 400 тысяч автокатастроф, которые уносят жизни от 30 до 40 тысяч человек. Как правило, основной причиной ДТП становится лихачество водителей, в частности, выезд на противоположную полосу, и низкое качество дорог.