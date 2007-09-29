Саакашвили отвергает обвинение в коррупции

Президент Грузии Михаил Саакашвили прервал зарубежное турне, вернулся в Тбилиси и сделал заявление по поводу обвинений в коррупции, выдвинутых против него экс-министром обороны Ираклием Окруашвили. Первый комментарий грузинского лидера по заявлениям экс-министра транслировался в эфире телеканала "Имеди" 29 сентября.

"Для меня по-человечески очень тяжело то, что сделал Окруашвили. Он обвинил меня и близких мне людей, обвинил именно в том, против чего я так целенаправленно борюсь - клановой коррупции. Хочу особо подчеркнуть, что все будет решать суд. Пусть никто не обвиняет меня, что я буду вмешиваться в судебный процесс, у меня нет для этого никакого конституционного права", - сказал Саакашвили.

РИА Новости