Бывшего президента Туниса приговорили к пожизненному заключению
17:38, 19 июля 2012Мир
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Бывший многолетний президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али был заочно приговорен к пожизненному заключению.
Зин эль-Абидин Бен Али получил пожизненное, фото newsinphoto.ru
Военный суд Туниса признал его виновным в причастности к гибели 43-х манифестантов в ходе прошлогодних массовых протестов в стране, в результате которых Зин эль-Абидин Бен Али лишился власти, сообщает КоммерсантЪ-Украина.
Помимо экс-президента суд вынес приговоры 40 бывшим чиновникам его окружения. Среди осужденных – бывший глава президентской службы безопасности генерал Али Сериати, который получил 20 лет тюрьмы.
К 15 годам заключения приговорен бывший министр внутренних дел Рафик Белхай Касем.
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