Бывшего президента Туниса приговорили к пожизненному заключению

Военный суд Туниса признал его виновным в причастности к гибели 43-х манифестантов в ходе прошлогодних массовых протестов в стране, в результате которых Зин эль-Абидин Бен Али лишился власти, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Помимо экс-президента суд вынес приговоры 40 бывшим чиновникам его окружения. Среди осужденных – бывший глава президентской службы безопасности генерал Али Сериати, который получил 20 лет тюрьмы.

К 15 годам заключения приговорен бывший министр внутренних дел Рафик Белхай Касем.