Саакашвили вернулся в Тбилиси и сделает заявление для прессы

Президент Грузии Михаил Саакашвили прервал зарубежное турне и вернулся в Тбилиси, сообщает агентство "Новости-Грузия" .

Первоначально планировалось, что глава государства из США отправится в Грецию, которую он должен был посетить с официальным визитом 1-2 октября.

По данным агентства, президент пока не прокомментировал последние события в стране - задержание по обвинению в коррупции экс-министра обороны Ираклия Окруашвили и сделанные им скандальные заявления, а также акции протеста оппозиции с требованием проведения досрочных выборов.

По сообщению телеканала "Имеди", в эфире которого Окруашвили озвучил громкие обвинения в адрес Саакашвили, во второй половине дня президент Грузии сделает заявление для прессы.

Бывший глава Минобороны Грузии 25 сентября обвинил Саакашвили в лоббировании интересов своей семьи при заключении крупных финансовых сделок, подготовке вторжения в Южную Осетию, в разработке плана раскола Грузинской православной церкви, а также в намерении ликвидировать бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

РИА Новости