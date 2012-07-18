В Сирии взорвали министра обороны и зятя президента

Заместитель министра обороны Сирии, муж сестры президента Башара Асада Асеф Шаукат скончался от ранений, полученных в результате взрыва в среду в Дамаске, передает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Террорист-смертник подорвал себя, когда в здании проходило совместное совещание руководства службы безопасности и министров сирийского правительства. По данным агентства Синьхуа, рядом со зданием был подорван заминированный автомобиль.

В результате теракта также погиб министр обороны Сирии генерал Дауд Раджа, ранения получил глава МВД Мухаммед аш-Шаар.

Агентство со ссылкой на активистов антиправительственной оппозиции передает, что госпиталь, находящийся рядом с местом взрыва, сейчас находится под усиленной охраной подразделений республиканской гвардии.

Инцидент в Дамаске произошел на фоне сообщений, что в некоторых районах сирийской столицы проходят вооруженные столкновения между формированиями мятежников и правительственными войсками.

В Сирии более года не прекращаются антиправительственные протесты, переросшие в вооруженную борьбу оппозиции с формированиями силовых структур страны. Сообщения о новых вооруженных инцидентах и жертвах поступают регулярно, несмотря на то, что с середины апреля, в соответствии с планом спецпредставителя ООН Кофи Аннана, в стране объявлено перемирие, за соблюдением которого призваны следить наблюдатели ООН.