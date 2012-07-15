Ким Чен Ын снова вышел в свет с загадочной дамой

Как сообщает Радио Свобода, женщина сопровождала Ким Чен Ына при посещении им одного из детских учреждений.

Это уже не первое появление лидера КНДР, которому предположительно около 30 лет, на публике с этой дамой.

О личной жизни лидеров северокорейского режима всегда было известно крайне мало. Ким Чен Ын, который не является исключением в этом отношении, возглавил КНДР в конце прошлого года после смерти своего отца Ким Чен Ира.