Ким Чен Ын снова вышел в свет с загадочной дамой
16:51, 15 июля 2012Мир
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Северокорейское телевидение сегодня вновь показало нового лидера страны Ким Чен Ына в компании молодой женщины, которая, по предположениям некоторых СМИ, может быть его женой.
Ким Чен Ын "засветился" с дамой
Как сообщает Радио Свобода, женщина сопровождала Ким Чен Ына при посещении им одного из детских учреждений.
Это уже не первое появление лидера КНДР, которому предположительно около 30 лет, на публике с этой дамой.
О личной жизни лидеров северокорейского режима всегда было известно крайне мало. Ким Чен Ын, который не является исключением в этом отношении, возглавил КНДР в конце прошлого года после смерти своего отца Ким Чен Ира.
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