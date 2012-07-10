Руководитель ГО Крымска: По закону люди должны были спасаться сами

Денис Пронин высказал убеждение, что люди должны были в первую очередь спасать себя сами, а потом надеяться на государство, потому как прогноз был известен всем.

"Мое мнение - у людей притупилась бдительность. Ведь, по федеральному закону, они должны не только надеяться на нас, но и спасать себя и других. Плюс скоротечность событий... Поэтому все приложенные усилия по оповещению оказались бесполезными".

Кроме того, по словам Пронина, 75% населения Крымска живут в опасных зонах, где вот уже полвека запрещено строить жилые дома. "Но когда у нас и кого останавливали запреты?" - констатирует он.

Денис Пронин говорит, что о надвигающемся бедствии в администрации знали с утра, но фактическая погода была солнечной и безветренной и не предвещала катастрофы, так что людей оповестили по телевидению бегущей строкой.

В летний день, когда практически никого не было дома, предупреждение, впрочем, мало кто мог увидеть. А сирен, SMS-оповещений, радиосообщений и подворового обхода, которые также предусмотрены законом в случае природных катаклизмов, не было. Сирены, которые слышит весь Крымск, были включены лишь в 22:30, когда от стихии уже было не спастись.