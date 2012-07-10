Украина и Россия продолжат выполнять перевозки по программе НАТО

Об этом сообщает пресс-служба украинского предприятия со ссылкой на агентство NAMSA (NATO Maintenance and Support Agency), представляющее интересы НАТО в программе SALIS (Strategic Airlift Interim Solution).



В письме от тендерного комитета, в частности, отмечено: "Ruslan SALIS является единственной компанией, которая полностью соответствует нашим техническим требованиям".

В настоящее время начинаются переговоры о контракте между NAMSA и Ruslan SALIS, который будет действовать в 2013-2014 годах.



Альянс "Антонов" и "Волга-Днепр", напоминает РосБизнесКонаслтинг, имеет долгосрочный позитивный опыт работы в рамках SALIS. Согласно договору, подписанному в начале 2006 года, в выполнении стратегических перевозок в интересах 18 стран-участниц программы (Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции) были задействованы до шести "Русланов" объединенного флота "Антонов" и "Волги-Днепра". Для эффективного взаимодействия с заказчиком и координации работы совместного флота в рамках программы, партнеры создали совместную компанию Ruslan SALIS, базирующуюся в Лейпциге.