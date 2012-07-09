15-летняя девушка станет мэром города

Руководя всей работой местного муниципалитета, она станет самым молодым в истории мэром, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал Al-Arabia.



В полномочия Б.Отман будут входить вопросы назначения сотрудников на должность, подписание официальных документов, за исключением финансовой отчетности. Девушке придется поступиться правом подписания финансовых документов с действующим градоначальником, который следующие два месяца будет называться "старший советник главы муниципалитета".



Девушка назначена на должность мэра в рамках специальной программы. По словам мэра, который поддержал инициативу, направленную на расширение прав молодежи и вовлечение школьников и студентов в процесс принятия решений, тинейджеров стоит поддерживать не только деньгами. "Прежде всего, нужно устранить стоящие на их пути преграды. Однако решимость и упорство могут решить эту проблему", - уверен градоначальник.



