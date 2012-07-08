Принцесса просит политического убежища

Об этом пишет Лента.ру по материалам The Daily Telegraph.

По мнению 38-летней принцессы, проживающей в Великобритании, на родине ее жизнь может подвергнуться опасности. Она не скрывает, что просит убежища из-за напряженных отношений внутри королевской семьи, заявляет, что подвергалась оскорблениям со стороны саудовских властей, а ее счета были заморожены.

Сара бинт Талал бин Абдель-Азиз живет в Великобритании с 2007 года - с тех пор как поссорилась со своим отцом принцем Талалом бин Абдель-Азизом. Причин ссоры не называется. Предположительно, принцесса Сара вызвала недовольство своего отца тем, что поддерживала его соперника, наследного принца Найефа бин Абдель-Азиза аль-Сауда. В конце июня 2012 года последний скончался, и принцесса осталась без влиятельного покровителя.

Кроме того, принцесса в настоящее время судится со своим старшим братом за наследство покойной матери, которое составляет 325 миллионов фунтов стерлингов. Саудовские власти просят ее вернуться и отстаивать свои права на родине вместо того, чтобы выражать недовольство за рубежом. Принцесса заявляет, что представители саудовских властей уже подготовили план по ее похищению.

Принцесса и ее адвокаты оповестили министерство иностранных дел Великобритании о намерении просить убежища в пятницу, 6 июля. Теперь сотрудникам министерства предстоит проверить, соответствуют ли действительности заявления принцессы Сары.

Саре бинт Талал бин Абдель-Азиз может грозить депортация, когда истечет срок ее британской визы. Два года назад истек срок ее саудовского паспорта, а посольство Саудовской Аравии отказалось выдать ей новый.

В настоящее время саудовская принцесса и ее четверо детей занимают несколько комнат в пятизвездочной гостинице в Лондоне.