Парламент Грузии утвердил новое правительство
01:29, 05 июля 2012Мир
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Парламент Грузии сегодня на внеочередном заседании утвердил нового премьера Вано Мерабишвили, состав кабинета министров и программу правительства.
«За» проголосовали 102 депутата, семеро были «против».
Представляя депутатам программу, Мерабишвили подчеркнул, что главными задачами нового кабинета министров будут борьба с безработицей, доступность здравоохранения и развитие сельского хозяйства страны. На эти цели предусматривается направить из бюджета более 12 миллиардов долларов.
Как сообщает корреспондент Радио Свобода, для решения проблемы безработицы в правительстве создана новая должность - государственного министра по делам занятости населения. Этот пост занял бизнесмен Паата Трапаидзе.
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