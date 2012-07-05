Парламент Грузии утвердил новое правительство

«За» проголосовали 102 депутата, семеро были «против».

Представляя депутатам программу, Мерабишвили подчеркнул, что главными задачами нового кабинета министров будут борьба с безработицей, доступность здравоохранения и развитие сельского хозяйства страны. На эти цели предусматривается направить из бюджета более 12 миллиардов долларов.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, для решения проблемы безработицы в правительстве создана новая должность - государственного министра по делам занятости населения. Этот пост занял бизнесмен Паата Трапаидзе.