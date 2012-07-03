Из Сирии сбежал артиллерийский дивизион

По данным турецких СМИ, речь идет о военнослужащих артиллерийского дивизиона, расквартированного в приграничном районе. Общая численность перебежчиков – 85 человек.

Это не первый случай бегства сирийских военных в Турцию: в стране находятся 600 военных из Сирии, в том числе 20 генералов, - но ни один предыдущий побег не был таким массовым.

По официальным данным, в Турцию с апреля прошлого года прибыли около 55 тысяч граждан Сирии, 34,3 тысячи из которых размещены в палаточных лагерях для беженцев, созданных в приграничных с соседней страной провинциях.

Обстановка на сирийско-турецкой границе в последние дни осложнилась – после того, как в конце июля сирийские силы ПВО сбили турецкий истребитель, замечает Радио Свобода.