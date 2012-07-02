Азаров: Северный и Южный потоки рискованно использовать в мороз

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Украины, об этом он заявил в ходе встречи с управляющий директором компании Ferrostaal Марком Нойманом.

«Аномальные морозы показали, что ни «Северный поток», ни «Южный поток» не имеют, и в ближайшем будущем не будут иметь, надежных газохранилищ, которые могли бы быть задействованы в период аномальной низкой температуры воздуха. Потому альтернативы модернизации украинской ГТС нет. Потому что ни «Северный поток», ни «Южный поток» не снимают рисков, которые вызваны аномально низкими температурами», - заявил Н.Азаров.

Он также аргументировал безальтернативность модернизации украинской ГТС тем, что это наиболее дешевый и надежный способ обеспечить бесперебойную поставку энергоресурсов в Европу

Н.Азаров в очередной раз подчеркнул, что для модернизации украинской ГТС необходимо создать трехсторонний консорциум при участии Украины, России и Европейского Союза. В создании такого консорциума должны быть заинтересованы все три стороны, отметил украинский премьер.

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Как сообщал УНИАН, «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС).

«Бейкер Тилли Украина» должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, в срок до 1 августа 2012 года.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

«Северный поток» - принципиально новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет свыше 1200 км.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG. В настоящий момент доли в компании Nord Stream AG распределены следующим образом: ОАО «Газпром» - 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie и GDF Suez - по 9%.

Коммерческие поставки газа по первой нитке «Северного потока» начались 8 ноября 2011 года.

18 апреля досрочно завершилась укладка второй нитки газопровода «Северный поток». К концу 2012 года, по завершении пусконаладочных работ и заполнению техническим газом, нитка будет готова к началу поставок газа в Европу.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

Решение о строительстве 3-й и 4-й нитки «Северного потока» планируется принять до конца 2012 года.

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG по реализации морского участка проекта. В соответствии с документом, доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI - 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF - по 15%.

Строительство газопровода планируется начать в конце текущего года. Первые поставки газа по «Южному потоку» запланированы на конец 2015 года.