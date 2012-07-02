Россияне упрекают Путина за цены и безработицу, но продолжают верить

Но при этом продолжают поддерживать президента Владимира Путина, пишет Корреспондент.

По данным исследования социологического Левада-центра, из опрошенных 38 процентов считают, что "самые тяжелые времена еще впереди", 21 процент - что они уже наступили и 26,1 процента - что худшее позади.

Цены на товары и услуги будут расти так же, как и сейчас, считает 51,1 процента респондентов, а безработица в ближайший год не сократится (57,3 процента опрошенных). Повторение в этом году экономического кризиса в России с определенностью предсказывают 12,3 процента, а 42,8 процента ответили на вопрос о вероятности "скорее да".

За последний год жизнь 57,7 процента опрошенных не изменилась, и 49,4 процента считают, что так и останется: некоторых улучшений ждут лишь около 16 процентов.

Наиболее частой претензией к правительству явилось то, что оно "не может справиться с ростом цен, падением доходов населения" (44,9 процента респондентов) и "не может обеспечить людей работой" (30,2 процента).

При этом большинство опрошенных одобряют деятельность вернувшегося в Кремль на ближайшие шесть лет Путина: 14,6 процента "безусловно" и 45,3 процента - "скорее да". Затруднились с ответом 6,4 процента.