Сирийская оппозиция не принимает предложенный план выхода из кризиса

Об этом сообщает РИА "Новости" cо ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

По словам оппозиционеров, хотя предложенный план действий и содержит некоторые "положительные элементы", в целом он неприемлем, так как предполагает участие правящей партии в разрешении конфликта. Кроме того, оппозицию не устраивает, что план не устанавливает конкретных сроков разрешения кризиса.

"Мы не можем сказать, что... (на встрече) был достигнут какой-либо положительный результат", - заявил один из представителей оппозиции.

"Группа действий" по урегулированию конфликта в Сирии на своей первой министерской встрече в Женеве в субботу определила руководящие принципы политических перемен в этой арабской стране, которая с марта 2011 года охвачена столкновениями, переросшими в вооруженную борьбу властей с оппозицией. По данным ООН, общее число жертв конфликта превысило 12 тысяч человек, около 230 тысяч стали беженцами, около миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Согласно принятому по итогам встречи коммюнике, перемены предусматривают создание переходного правительства с участием всех заинтересованных сторон для превращения Сирии в демократическое государство, гарантирующее полное соблюдение прав человека. Предполагается возможность пересмотра на основе общенационального диалога сирийской конституции, которую утвердит народ страны. После установления нового конституционного порядка предполагается провести многопартийные выборы и сформировать новые госорганы.

Чтобы перемены в Сирии были осуществлены, участники встречи в Женеве призвали все стороны конфликта прекратить насилие, полностью вывести войска из городов в казармы, разоружить и расформировать вооруженные группы, освободить политических заключенных.