В Испании пожар уничтожил уже более 50 тыс. га леса: людей эвакуируют
13:40, 01 июля 2012Мир
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Лесной пожар, бушующий уже третьи сутки в испанской провинции Валенсия, уничтожил более 50 тысяч гектаров леса, из опасной зоны эвакуированы 1,7 тыс. человек.
|Пожару присвоена высшая степень опасности
Пожару присвоена высшая степень опасности, приостановлено движение на 9 автострадах, связывающих центральную часть страны со средиземноморским побережьем.
По предварительным данным, огнем уничтожены десятки домов.
Несмотря на предпринимаемые чрезвычайные меры, пожарным пока не удалось взять под контроль очаги возгорания из-за сильного ветра, сильной жары и ограниченной видимости.
Задержаны два местных жителя, которых подозревают в том, что они стали виновниками лесного пожара, небрежно обращаясь с огнем.
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