В Испании пожар уничтожил уже более 50 тыс. га леса: людей эвакуируют

Как сообщает РИА «Новости » со ссылкой на Центр по координации действий в чрезвычайной ситуации Испании, на борьбу с крупнейшим пожаром брошены 2 тысячи пожарных и волонтеров. В тушении огня задействовано 30 вертолетов и самолетов.

Пожару присвоена высшая степень опасности, приостановлено движение на 9 автострадах, связывающих центральную часть страны со средиземноморским побережьем.

По предварительным данным, огнем уничтожены десятки домов.

Несмотря на предпринимаемые чрезвычайные меры, пожарным пока не удалось взять под контроль очаги возгорания из-за сильного ветра, сильной жары и ограниченной видимости.

Задержаны два местных жителя, которых подозревают в том, что они стали виновниками лесного пожара, небрежно обращаясь с огнем.