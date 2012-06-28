ПАСЕ не на шутку взволнована ситуацией в Египте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, одобренной сегодня на сессии ПАСЕ в Страсбурге по итогам дебатов по срочной процедуре.

«За» резолюцию проголосовали 82 депутата, еще один депутат – воздержался.

«Ассамблея глубоко обеспокоена рядом последних событий, которые создают препятствия для демократии, которая медленно развивается в стране, которая фактически не имеет опыта демократии», - написано в документе.

ПАСЕ, в частности, выразила обеспокоенность роспуском парламента страны по решению Конституционного суда страны от 14 июня этого года.

Кроме того, депутаты отметили, что хотя выборы Президента Египта были проведены достаточно свободно и честно, вместе с тем, обеспокоенность вызывает решение Высшего совета Вооруженных сил о том, что Президент не будет иметь полномочий в сфере бюджета, внешней политики и политики безопасности, которые останутся в компетенции Вооруженных сил.

Приветствуя прекращение чрезвычайного положения в Египте 31 мая этого года, ПАСЕ в то же время отметила, что декрет Высшего совета Вооруженных сил от 13 июня предоставил военным право осуществлять аресты гражданских лиц и передавать их военным судам.

Депутаты также отметили, что неопределенным вопросом остается и то, будет ли Шариат признан, как первичный источник закона в новой Конституции, и если так, то как это будет соотноситься с принципами верховенства права и с задекларированным равенством между женщинами и мужчинами и между мусульманами и христианами.

В документе депутаты ПАСЕ также выразили сожаление тем, что ситуация христианского сообщества страны так и не улучшилась со времен революции.

В конце документа, европейские депутаты еще раз подтвердили готовность к сотрудничеству в сфере демократических преобразований с властными институтами Египта.