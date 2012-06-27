Путин заявляет, что об обысках у российской оппозиции узнал из прессы

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что узнал из прессы об обысках у российской оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал журналистам в Иордании.

«Что касается обыска, о котором вы упомянули, о некоторых других вещах. Поверите ли вы или нет – это другой вопрос, но я узнал об этом из прессы», - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что если всё было произведено в рамках действующего закона, то это нормально, но если есть какие-то нарушения, то они подлежат рассмотрению.

По словам Президента России, если чьи-то права нарушены, эти люди должны обратиться в соответствующие инстанции, прежде всего судебные. «Я убеждён, что суд соответствующим образом отреагирует. Повторяю: если права нарушены. И вообще рекомендую именно так и поступать всегда всем гражданам: если их права нарушены, обращаться в суд», - заявил В.Путин.

«Другое дело – совершенствование судебной системы, но это процесс, дорога, по которой мы должны идти, – дорога постепенной эволюции всех структур нашего общества, именно эта дорога приведёт нас к храму», - добавил российкий Президент.

Как сообщал УНИАН, 6 мая, накануне инаугурации Президента РФ В.Путина, состоялась акция протеста оппозиции, которая закончилась задержанием в Москве около 400 человек.

11 июня следователи провели обыски у российских оппозиционеров Алексея Навального, Сергея и Анастасии Удальцовых, Ильи Яшина, Ксении Собчак и других.

15 июня в Следственном комитете РФ сообщили, что российские оппозиционеры могут поменять свой процессуальный статус и перейти из свидетелей в подозреваемые в деле о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти на Болотной площади накануне инаугурации В.Путина 6 мая.