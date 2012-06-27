Меркель не понравился план спасения ЕС

Об этом сообщило во вторник вечером агентство DPA со ссылкой на участников встречи канцлера с представителями ее партии – Христианско-демократического союза.

По словам Меркель, она не может согласиться с вводом единых долговых обязательств стран еврозоны. Канцлер считает, что в этом случае на Германию во многом ляжет бремя ответственности за долги других стран.

На открывающемся в четверг саммите ЕС, напоминает Радио Свобода, должны обсуждаться срочные меры по выходу из долгового кризиса, охватившего ряд стран еврозоны. План, представленный вчера главой Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу, предполагает резкое усиление интеграции в бюджетной, банковской и отчасти политической областях.