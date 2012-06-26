НАТО «суровыми словами» осудило уничтожение турецкого самолета Сирией
На сегодняшнем заседании Совета, созванном по просьбе Турции, альянс осудил уничтожение турецкого самолета Сирией.
Североатлантический Совет осудил уничтожение турецкого самолета Сирией.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении по итогам сегодняшнего заседания Совета, созванного по просьбе Турции, в соответствии со статьей 4 Вашингтонского соглашения, которая предусматривает возможность консультаций в случае, если одна из стран-союзников видит угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности.
“Мы считаем настоящий акт неприемлемым и осуждаем его самыми строжайшими словами. Это – еще один пример неуважения сирийской власти к международным нормам, миру и безопасности и человеческим жизням”, - написано в заявлении, одобренном по итогам заседания.
Представители стран-членов НАТО выразили соболезнования родным и близким погибших и заявили о том, что будут продолжать внимательно следить за развитием ситуации.
Как сообщал УНИАН, Сирия сбила самолет турецких военно-воздушных сил 22 июня недалеко от сирийского побережья Средиземного моря.