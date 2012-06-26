НАТО «суровыми словами» осудило уничтожение турецкого самолета Сирией

Североатлантический Совет осудил уничтожение турецкого самолета Сирией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении по итогам сегодняшнего заседания Совета, созванного по просьбе Турции, в соответствии со статьей 4 Вашингтонского соглашения, которая предусматривает возможность консультаций в случае, если одна из стран-союзников видит угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

“Мы считаем настоящий акт неприемлемым и осуждаем его самыми строжайшими словами. Это – еще один пример неуважения сирийской власти к международным нормам, миру и безопасности и человеческим жизням”, - написано в заявлении, одобренном по итогам заседания.

Представители стран-членов НАТО выразили соболезнования родным и близким погибших и заявили о том, что будут продолжать внимательно следить за развитием ситуации.

Как сообщал УНИАН, Сирия сбила самолет турецких военно-воздушных сил 22 июня недалеко от сирийского побережья Средиземного моря.