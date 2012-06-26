В Европе арестовали дипломата - сообщника шпионки Анны Чапман

12:21, 26 июня 2012
Мир
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В Нидерландах арестован 60-летний дипломат Раймонд П, которого считают союзником знаменитой русской шпионки Анны Чапман.

Как пишет ТСН со ссылкой на The Daily Mail, правоохранители подозревают, что Раймонд передал около 450 конфиденциальных документов супругам Андреасу и Хайдрун Аншлаг, которые в прошлом году были арестованы за шпионаж в интересах России. Есть также сведения, что ранее они работали вместе с Анной Чапман.

Раймонд сейчас находится под стражей и отказывается говорить со следователями.

ТСН напоминает, что Анна Чапман, которую в прессе окрестили "агентом 90-60-90" два года назад была разоблачена вместе с группой еще 10 агентов и выслана из США в Москву в обмен на четырех человек, осужденных в России за шпионаж в пользу Запада.

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