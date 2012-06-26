В Европе арестовали дипломата - сообщника шпионки Анны Чапман

Как пишет ТСН со ссылкой на The Daily Mail, правоохранители подозревают, что Раймонд передал около 450 конфиденциальных документов супругам Андреасу и Хайдрун Аншлаг, которые в прошлом году были арестованы за шпионаж в интересах России. Есть также сведения, что ранее они работали вместе с Анной Чапман.

Раймонд сейчас находится под стражей и отказывается говорить со следователями.

ТСН напоминает, что Анна Чапман, которую в прессе окрестили "агентом 90-60-90" два года назад была разоблачена вместе с группой еще 10 агентов и выслана из США в Москву в обмен на четырех человек, осужденных в России за шпионаж в пользу Запада.