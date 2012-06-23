Польша требует немедленно освободить корреспондента в Беларуси

Польша вызвала для консультаций белорусского посла в Варшаве - после ареста в Белоруссии корреспондента польской «Газеты Выборчей» Анджея Почобута.





По словам польского премьера Дональда Туска, главы правительств Чехии, Венгрии и Словакии выразили поддержку позиции руководства Польши в связи с арестом Почобута.



В июле прошлого года Почобут по обвинению в клевете на Лукашенко был приговорен к трем годам лишения свободы - с отсрочкой на два года. Журналист был задержан в своем доме в городе Гродно, сообщает Радио Свобода. Его вновь обвиняют в клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Варшава настаивает на том, чтобы корреспондента освободили немедленно. Польская сторона подчеркнула, что подобные инциденты ведут лишь к дальнейшей изоляции Белоруссии и ухудшению её отношений с Евросоюзом.По словам польского премьера Дональда Туска, главы правительств Чехии, Венгрии и Словакии выразили поддержку позиции руководства Польши в связи с арестом Почобута.В июле прошлого года Почобут по обвинению в клевете на Лукашенко был приговорен к трем годам лишения свободы - с отсрочкой на два года.

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