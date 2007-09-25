Пресс-секретарь Саакашвили задержан по обвинению в коррупции

Пресс-спикер президента Грузии Михаила Саакашвили, парламентский секретарь главы государства Димитрий Китошвили задержан по обвинению в коррупции. Об этом, как передает агентство "Новости-Грузия", сообщил во вторник заместитель генерального прокурора республики Николоз Гварамия.

По его словам, Китошвили обвиняется в вымогательстве 10 миллионов долларов в бытность председателем Национальной государственной комиссии по коммуникациям.

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что задержание президентского пресс-секретаря является продолжением борьбы грузинского руководства с коррупцией в высших эшелонах власти. Причем партийная принадлежности здесь, как утверждает Гварамия, не играет никакой роли.

Китошвили был назначен парламентским секретарем президента в апреле этого года. До этого он возглавлял Национальную государственную комиссию по коммуникациям и, как считалось, получал самую большую зарплату в стране, которая был вдвое больше президентской. Как сообщалось ранее, на прошлой неделе правоохранительными органами Грузии, также по обвинению в коррупции, был задержан бывший уполномоченный президента страны в регионе Шида Картли Михаил Карели.

Лента.ру