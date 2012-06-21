Руководители 135 государств обсудят в Рио развитие мира

В форуме будут участвовать более 135 глав государств и правительств. Планируется, что участники саммита оценят прогресс в деле охраны окружающей среды за последние два десятилетия и подтвердят свою готовность к переходу на устойчивый путь экономического и социального развития, пишет РИА «Новости».

Основными вопросами переговоров, которые потребуют согласования на уровне глав государств и правительств, остаются Цели устойчивого развития, отказ от субсидирования добычи ископаемого топлива, трансфер технологий, финансовая поддержка устойчивого развития, а также статус Программы ООН по окружающей среде.

Группа высокого уровня по глобальной устойчивости, сформированная генсеком ООН Пан Ги Муном два года назад, в своем докладе в начале 2012 года рекомендовала странам определить цели в области устойчивого развития в дополнение к существующим Целям развития тысячелетия (ЦРТ) - восьми международным целям развития, о достижении которых к 2015 году государства-члены ООН и международные организации договорились в 2000 году.

Согласно варианту текста, обнародованному утром во вторник, для разработки целей предполагается создать специальную рабочую группу из 30 представителей пяти региональных групп в рамках ООН. Рабочая группа должна будет представить отчет о проделанной работе на Генассамблее ООН.

Сам Пан Ги Мун на одной из пресс-конференций перед саммитом назвал соглашение о разработке Целей устойчивого развития "программой минимум"для конференции, призвав страны после 2015 года продолжить работу, которая началась с принятием ЦРТ.