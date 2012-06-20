Виновникам катастрофы Ту-134 в Карелии предъявили обвинения

На борту разбившегося самолета находились 52 человека На борту разбившегося самолета находились 52 человека

Об этом РИА «Новости» сообщил в среду официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Летевший из Москвы самолет разбился при заходе на посадку в 700 метрах от взлетной полосы аэропорта Петрозаводска поздно вечером 20 июня 2011 года. На борту находились 52 человека, 47 из них погибли.

"Помимо нарушений в работе членов экипажа при выполнении посадки, установлено, что метеорологическое обеспечение полета воздушного судна было организовано должностными лицами автономного учреждения Республики Карелия (далее - АУ РК) "Аэропорт "Петрозаводск"с нарушением правил безопасности полета и эксплуатации воздушного транспорта, а сертификация авиационной метеорологической станции аэропорта произведена с нарушением установленных требований", - сказал Маркин.

По его словам, обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта предъявлено сотрудникам аэропорта Владимиру Шкарупе и Владимиру Пронину. Начальнику управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Эдуарду Войтовскому предъявлено обвинение в халатности.