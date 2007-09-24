Владимир Путин объявил состав нового правительства России

Вечером в понедельник Президент России Владимир ПУТИН объявил имена членов правительства недавно утвержденного премьер-министра России Виктора ЗУБКОВА.

Как передает РИА Новости, главой Минздравсоцразвития вместо Михаила ЗУРАБОВА назначена Татьяна ГОЛИКОВА.

Алексей КУДРИН не только сохранил пост главы Министерства финансов, но и назначен вице-премьер-министром. Дмитрий КОЗАК сменил Владимира ЯКОВЛЕВА на посту главы Министерства регионального развития, а вместо Германа ГРЕФА Минэкономразвития возглавит Эльвира НАБИУЛЛИНА, сообщает агентство.

Свои посты в правительстве сохранили первые вице-премьер-министры правительства РФ Сергей ИВАНОВ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ, заместители председателя правительства РФ Александр ЖУКОВ и Сергей НАРЫШКИН, глава МВД Рашид НУРГАЛИЕВ, глава МЧС Сергей ШОЙГУ, глава МИД Сергей ЛАВРОВ, министр информационных технологий и связи Леонид РЕЙМАН, министр культуры и массовых коммуникаций Александр СОКОЛОВ, министр образования и науки Андрей ФУРСЕНКО, министр природных ресурсов Юрий ТРУТНЕВ, министр промышленности и энергетики Виктор ХРИСТЕНКО, министр сельского хозяйства Алексей ГОРДЕЕВ, министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН, министр юстиции Владимир УСТИНОВ и первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ - министр РФ Владислав ПУТИЛИН.

Кроме того, стало известно, что в правительстве появятся два новых комитета - по молодежи и по рыболовству.