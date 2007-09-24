Выборы не представляют угрозы отношениям Украины и России

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей ЛАВРОВ убеждены, что партнерские отношения между странами будут развиваться положительно, несмотря на внутригосударственные изменения.

Как сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА, встреча состоялась в г. Нью-Йорк в рамках работы 62-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В ходе встречи министры обменялись мнениями относительно внутриполитической ситуации в Украине и в Российской Федерации в контексте внеочередных выборов в Верховную Раду Украины и формирования нового правительства в России. Стороны выразили уверенность, что традиционно дружеские и стратегически-партнерские отношения между двумя странами будут развиваться в положительном русле, несмотря на внутригосударственные изменения.

Во время встречи А.ЯЦЕНЮК и С.ЛАВРОВ также обсудили отдельные вопросы двусторонних отношений, в частности, межрегиональное сотрудничество и подготовку к проведению встречи министров иностранных дел двух стран и руководителей регионов в октябре с.г.

Кроме того, стороны обсудили вопрос подготовки к проведению второго заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии и подписания Плана действий Украина-Россия на 2007-2008 годы после парламентских выборов в Украине.

Главы внешнеполитических ведомств Украины и России обсудили также вопрос региональной и мировой безопасности и договорились продолжить практику проведения соответствующих двусторонних консультаций по этим проблемам.