На Японию надвигается очередное бедствие - тайфун

По этой причине в стране отменены уже 185 внутренних авиарейсов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ожидается, что вечером по местному времени он непосредственно ударит по южному острову Кюсю.

Власти предупредили сегодня местное население об опасности оползней и наводнений и призвали жителей без особой нужды не выходить из домов и не работать на улице. Уведомления о возможной эвакуации получили уже почти 2 тысячи человек.

Тайфун "Гучол", как жители Микронезии называют одну из специй, движется на Японию со скоростью 50 км в час. Он уже принес мощные ливневые дожди, которые заливают юг страны. Скорость порывов ветра в центре тайфуна достигает 50 метров в секунду.

Ожидается, что после Кюсю "Гучол" ударит по главному японскому острову Хонсю и пройдет по его центральной части на северо-восток.