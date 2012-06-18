На парламентских выборах в Греции побеждают правоцентристы

Как передает РИА «Новости», об этом свидетельствуют официальные результаты после почти полного подсчета голосов.

Выборы проводились уже во второй раз за шесть недель, поскольку предыдущие выборы 6 мая не дали стране жизнеспособного правительства.

Так, после обработки 97% бюллетеней "Новая демократия" получает 29,7% голосов и 129 мест в 300-местном парламенте страны с учетом 50-местного "приза", который полагается победившей партии по закону.

Леворадикальная коалиция СИРИЗА набирает 26,9% голосов и 71 место. Левоцентристская партия ПАСОК набирает 12,3% и 33 места. Правая партия "Независимые греки" набирает 7,5% голосов и 20 мандатов, неофашистская "Золотая заря" набирает 6,9% и 18 мест, "Демократические левые силы" (6% и 17 мест) и коммунисты (4,5% и 12 мест). Больше ни одна партия не смогла приблизиться к трехпроцентному проходному барьеру.

Как ожидается, сегодня лидер правоцентристов Антонис Самарас получит мандат на формирование правительства страны. Он уже пообещал "уважать подпись и обязательства страны" перед кредиторами и призвал максимальное число партий присоединиться к "новым демократам" в формировании правительства.

"Греческий народ проголосовал за европейский путь Греции и за пребывание в еврозоне, за политику, которая принесет людям работу, экономический рост, справедливость и безопасность. Больше приключений не будет. Не будет под сомнением место Греции в Европе. Мы приглашаем все силы, которые разделяют эти цели, участвовать в правительстве национального спасения", - сказал А.Самарас.

Результаты правых приветствовали в ЕС, Германии, США, в МВФ. Канцлер Германии Ангела Меркель, которую считают основным "архитектором" финансовой помощи Греции, поздравила А.Самараса с победой, хотя и предупредила о необходимости соблюдать соглашения с кредиторами. Еврогруппа - совет министров финансов стран еврозоны - сообщила, что "тройка" экспертов от международных кредиторов Греции (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и МВФ) прибудет в Грецию уже в ближайшее время, чтобы обсудить ход программы экономии.

Греция обязалась уже в июне принять дополнительные сокращения расходов размером в 11 млрд евро на среднесрочную перспективу.