В Японии произошло мощное землетрясение

Как передает РИА «Новости», об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

По данным американских сейсмологов, эпицентр подземных толчков, зафиксированных в воскресенье в 05.32 по местному времени, находился в 115 километрах от города Мориока. Очаг землетрясения залегал на глубине 31,8 километра.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало, угрозы цунами не объявлялась.

Как сообщалось, в марте 2011 года на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Оно вызвало мощное цунами, погибли и пропали без вести более 19 тыс. человек. Стихийное бедствие стало причиной крупной аварии на АЭС "Фукусима-1", на которой произошла утечка радиации в атмосферу и морскую воду.