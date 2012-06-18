Проевропейская партия выиграла выборы в Греции

Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Греции, проводящего подсчет голосов.

Согласно окончательным результатам голосования,"Новая демократия" получила 29,65% голосов и 129 мест в 300-местном парламенте (с учетом положенных по закону победителю выборов 50 "призовых" мест).

Леворадикальный блок СИРИЗА получил 26,9% голосов и 71 место в парламенте.

Левоцентристская партия ПАСОК получила 12,28% и 33 места.

"Независимые греки" - 7,51% и 20 мест.

Праворадикальная "Золотая заря" - 6,92% и 18 мест.

"Демократические левые" - 6,25% и 17 мест.

Коммунистическая партия Греции - 4,5% и 12 мест.

Результаты правых приветствовали в ЕС, Германии, США, в МВФ.

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила лидера правоцентристов Антониса Самараса с победой, хотя и предупредила о необходимости соблюдать соглашения с кредиторами.

Еврогруппа - совет министров финансов стран еврозоны - сообщила, что "тройка" экспертов от международных кредиторов Греции (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и МВФ) прибудет в Грецию уже в ближайшее время, чтобы обсудить ход программы экономии.

Греция, замечает РИА Новости, обязалась уже в июне принять дополнительные сокращения расходов размером в 11 миллиардов евро на среднесрочную перспективу.

Лидер проигравших леворадикалов Алексис Ципрас заявил, что будет работать в оппозиции, отрезав другим партиям возможность привлечь его в правительство и тем самым разделить ответственность за жесткие и крайне непопулярные меры.