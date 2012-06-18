Открылся крупнейший в мире фестиваль рекламы

Как передает Лента.ру, фестиваль проходит в Каннах в 59-й раз и завершится 23 июня. Первым мероприятием фестиваля стал мастер-класс от диджитал-агентства 360i.

На "Львах" будут вручены награды в 15 номинациях. Церемонии вручения пройдут 18, 19, 20 и 23 июня. Фестивальный день 21 июня закончится выступлением бывшего президента США Билла Клинтона в рамках семинара крупнейшей в Южной Америке коммуникационной группы Grupo ABC, которая давно сотрудничает с политиком.

Завершится фестиваль церемонией вручения наград в номинациях "Фильм" (Film), "Кинематографическое искусство" (Film Craft), "Брендированный контент и мероприятия" ( Branded Content & Entertainment) и "Интеграция" (Titanium and Integrated Lions).

В 2012 году на "Каннские львы" было подано рекордное количество заявок – свыше 34 тысяч. Это связано, в частности, с появлением двух новых призовых категорий - "Мобильная реклама" и "Брендированный контент и мероприятия".