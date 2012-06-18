Прогнозы российских демократов, увы, сбылись

Как сообщает ИТАР-ТАСС, среди новых задач "Яблока" названы борьба за отмену недавних поправок в законодательство о митингах, введение реальной выборности губернаторов, совершенствование судебной системы.

Лидер партии Сергей Митрохин, выступая на съезде, отметил, что в России реализовался прогноз, который "Яблоко" давало в «Демократическом манифесте" в 2006 году. Тогда одна из глав манифеста называлась "Авторитарный соблазн - путь в третий мир". Теперь вместо этой главы в документ включена глава "Последнее десятилетие - авторитарный тупик".

Основатель партии Григорий Явлинский отметил, что "Яблоко" будет добиваться новых выборов в Госдуму, Мосгордуму и, возможно, в законодательное собрание Санкт-Петербурга. По словам Явлинского, "Яблоко" имеет основания считать себя лидером демократического движения в России и видит свою задачу в объединении всех демократических сил страны.