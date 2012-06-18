В Египте пять демократических партий образовали "Третий поток"

"Новое политическое объединение нацелено на защиту демократии и будет противостоять тирании как со стороны властных структур государства, пытающихся возродить прежний режим, так и со стороны движения "Братья-мусульмане", которое стремится создать в Египте исламское авторитарное общество", - цитирует их заявление РИА Новости.

В воскресенье вечером завершается второй тур выборов президента Египта. В нем участвуют два претендента на высший государственный пост - бывший премьер-министр при режиме экс-президента Мубарака, отставной генерал Ахмед Шафик и представитель движения "Братья-мусульмане" Мухаммед Мурси.

Официальные результаты голосования должны быть объявлены в ближайший четверг, 21 июня.