Социологи, как смогли, подвели итог выборов в Греции

20:26, 17 июня 2012
Мир
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Две ведущие партии в Греции набирают практически равный процент на досрочных выборах.

Это показывают результаты опросов на выходе с избирательных участков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на греческое государственное телевидение.

По данным опросов, правоцентристская "Новая демократия" набирает от 27,5% до 30,5%, а леворадикальная коалиция СИРИЗА - от 27% до 30%.

"Результаты выборов предсказать с уверенностью на данном этапе невозможно", - сказал социолог в эфире греческого ТВ.

Победившая партия получит 50 "призовых" мандатов в 300-местном парламенте и большое преимущество при формировании правительства.

По данным опроса, третье место досталось левоцентристской партии ПАСОК (10-12%), четвертое - правой партии "Независимые греки" (6-7,5%), пятое - неофашистской "Золотой заре" (6-7,5%), шестое - "Демократическим левым силам" (5,5%-6,5%) и седьмое - коммунистической партии (5-6%). Остальные партии не преодолели трехпроцентный барьер.

Опрос примерно 10 тысяч человек проводили пять греческих социологических компаний.

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