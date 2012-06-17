В России вводятся три уровня террористической опасности

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы Кремля, соответствующий указ «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» подписал президент РФ Владимир Путин.

В частности, в целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться три уровни террористической опасности на отдельных участках территории России (объектах): повышенный («синий»), высокий («желтый») и критический («красный»).

«Синий» уровень опасности устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта, «желтый» – при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта, «красный» – при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.

Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток.