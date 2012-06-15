Еврокомиссар: ЕС ждет от Украины не объяснений, а действий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на 19-ом заседании Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС в Страсбурге.

Говоря о Соглашении об ассоциации, комиссар, отметил, что доволен тем фактом, что Киев и Брюссель смогли в конце марта парафировать этот документ.

“Результат этой тяжелой работы (переговорных команд – УНИАН) заключается в том, что сейчас мы имеем на столе одно из самых амбициозных и комплексных соглашений, о которых ЕС когда-то вел переговоры с третьей страной. Мы хотим подписать соглашение, и опять, чтобы не было ошибок: подписание соглашения откроет путь всесторонней программе модернизации, связанной с усиленной поддержкой. Это будет хорошо для Украины, хорошо для Европейского Союза и хорошо для “Восточного партнерства”, - сказал комиссар.

Говоря о возможности подписания Соглашения об ассоциации, Ш.Фюле напомнил рекомендации Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС, сделанные в феврале этого года, в которых отмечается, что “чем больше Украина будет разделять общие ценности с Европейским Союзом, чем больше она будет сосредоточиваться на реализации реформ, тем больше будет углубление отношений с Европейским Союзом”.

“Я хочу подчеркнуть этот пункт, потому что это очень важно: Европейский Союз не хочет больше объяснений от Украины, он хочет действий”, - подчеркнул Ш.Фюле.

По его словам, эти действия должны, прежде всего, касаться трех основных направлений: проведение честных и свободных выборов, решение вопроса избирательного правосудия, а также усиление реформ, согласованных в рамках Повестки дня ассоциации.

При этом Ш.Фюле отметил, что, независимо от того, какими будут результаты выборов и реформ, Евросоюз ожидает от Украины решения вопроса избирательного правосудия. “Позвольте мне повторить – объяснений недостаточно”, - сказал он.

Как подчеркнул комиссар, судебные процессы против бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, бывшего в.и.о. министра обороны Валерия Иващенко и других высокопоставленных должностных лиц не были ни прозрачными, ни честными.

“Они не были проведены в соответствии с международными стандартами. Не было беспристрастия судей, не было равных возможностей у прокуроров и защиты. Это не вопрос персоналий или политической лояльности, это – системная проблема”, - отметил Ш.Фюле.

По его убеждению, статьи Уголовного кодекса, на которых было построено обвинение против бывших украинских чиновников, нужно было бы пересмотреть в тесных консультациях с Советом Европы.

По словам комиссара, он доволен выполнением Киевом решения Европейского суда по правам человека о необходимости обеспечить Ю.Тимошенко адекватной медицинской помощью, однако подчеркнул, что этот факт не решает проблемы, хоть и важен.

По словам Ш.Фюле, позитивным является принятие Украиной нового Уголовного процессуального кодекса, однако нужно вносить изменения и в другие законы, в частности, о Генеральной прокуратуре, адвокатуре, пересмотре роли Высшего совета юстиции.

“Независимо от политического климата в Украине, эти реформы требуют межпартийной поддержки”, - подчеркнул комиссар.