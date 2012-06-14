Заменить Мубарака в кресле президента может его же премьер
17:52, 14 июня 2012Мир
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Верховный суд Египта разрешил бывшему премьеру Ахмеду Шафику принять участие в выборах президента, которые состоятся в стране в эти выходные.
Кандидатуру Шафика резко критикуют, фото www.israelonline.ru
Суд постановил, что запрет на участие в выборах государственных чиновников времен Хосни Мубарака незаконный, пишет Радио Свобода.
Второй тур выборов президента в Египте состоится 16-17 июня. Вместе с Шафиком в выборах будет участвовать связываемый с «Мусульманским браством» Мохаммед Мурси.
Шафика назначили на должность премьера в последние дни пребывания Хосни Мубарака у власти. Его критикуют и исламисты, и оппозиционеры, поскольку считают, что он имеет поддержку военных и в случае победы вновь свернет достижения восстания.
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