Заменить Мубарака в кресле президента может его же премьер

17:52, 14 июня 2012
Мир
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Верховный суд Египта разрешил бывшему премьеру Ахмеду Шафику принять участие в выборах президента, которые состоятся в стране в эти выходные.

Кандидатуру Шафика резко критикуют, фото www.israelonline.ru

Суд постановил, что запрет на участие в выборах государственных чиновников времен Хосни Мубарака незаконный, пишет Радио Свобода.

Второй тур выборов президента в Египте состоится 16-17 июня. Вместе с Шафиком в выборах будет участвовать связываемый с «Мусульманским браством» Мохаммед Мурси.

Шафика назначили на должность премьера в последние дни пребывания Хосни Мубарака у власти. Его критикуют и исламисты, и оппозиционеры, поскольку считают, что он имеет поддержку военных и в случае победы вновь свернет достижения восстания.

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