Заменить Мубарака в кресле президента может его же премьер

Суд постановил, что запрет на участие в выборах государственных чиновников времен Хосни Мубарака незаконный, пишет Радио Свобода.

Второй тур выборов президента в Египте состоится 16-17 июня. Вместе с Шафиком в выборах будет участвовать связываемый с «Мусульманским браством» Мохаммед Мурси.

Шафика назначили на должность премьера в последние дни пребывания Хосни Мубарака у власти. Его критикуют и исламисты, и оппозиционеры, поскольку считают, что он имеет поддержку военных и в случае победы вновь свернет достижения восстания.