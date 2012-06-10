Социалисты лидируют на парламентских выборах во Франции

По данным экзит-полов, социалисты и их союзники – «зеленые» - набирают в общей сложности более 300 мест в Национальном собрании. Правоцентристский «Союз за народное движение» – свыше 250, сообщает Радио Свобода.

В парламент проходят также праворадикальный Национальный фронт во главе с Марин Ле Пен и поддерживаемый коммунистами Левый фронт Жан-Люка Меланшона.

Во Франции 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты) избираются прямым голосованием по мажоритарной системе. Для победы в первом туре нужно 50%+1 голос участвовавших в голосовании. Во второй тур выходят кандидаты, набравшие число голосов более 1/8 всех, внесенных в избирательные списки.