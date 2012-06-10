Французы выбирают парламент

Как передает РИА «Новости», граждане Франции избирают прямым всеобщим голосованием 577 депутатов нижней палаты парламента - Национального собрания, за которым остается последнее слово в законотворческих процедурах.

Депутаты избираются по одномандатной мажоритарной системе, в среднем на один избирательный округ в этом году приходится 11 кандидатов.

Для победы в первом туре один из кандидатов должен набрать абсолютное большинство голосов. В противном случае потребуется второй тур, который состоится 17 июня. В него выходят или два кандидата, набравшие наибольшее число голосов, или все претенденты, за которых проголосовали не менее 12,5% внесенных в избирательные списки граждан. Победитель избирается простым большинством.