Россия ушла праздновать на три дня
00:01, 10 июня 2012Мир
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Россияне ушли на трехдневные выходные в связи с празднованием Дня России.
Следующая рабочая неделя начнется в среду и продлится три дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по труду и занятости (Роструд).
День России - один из главных государственных праздников страны.
В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России, а в 1991-м состоялись первые в истории России всенародные прямые выборы президента страны.
Свое официальное название - День России - праздник получил в 2002 году.
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