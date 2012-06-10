Россия ушла праздновать на три дня

00:01, 10 июня 2012
Мир
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Россияне ушли на трехдневные выходные в связи с празднованием Дня России.

Следующая рабочая неделя начнется в среду и продлится три дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на  Федеральную службу по труду и занятости (Роструд).

День России - один из главных государственных праздников страны.

В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России, а в 1991-м состоялись первые в истории России всенародные прямые выборы президента страны.

Свое официальное название - День России - праздник получил в 2002 году.

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