Россия ушла праздновать на три дня

Следующая рабочая неделя начнется в среду и продлится три дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по труду и занятости (Роструд).

День России - один из главных государственных праздников страны.

В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России, а в 1991-м состоялись первые в истории России всенародные прямые выборы президента страны.

Свое официальное название - День России - праздник получил в 2002 году.