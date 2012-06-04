Сорос: за три месяца определится судьба евро

19:51, 04 июня 2012
Мир
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Миллиардер Джордж Сорос предупредил лидеров стран Евросоюза, что у них есть "окно в три месяца", чтобы спасти единую европейскую валюту.

Как сообщает Би-би-си, об этом Дж.Сорос заявил на конференции в Италии.

За три месяца, полагает он, должен произойти ряд изменений, которые и определят судьбу евро.

Греция, пытающаяся справиться с долговым кризисом, в итоге сформирует правительство, нацеленное на выполнение тех условий, под которые Афинам была выдана антикризисная финансовая помощь.

А вот экономика Германии, по прогнозам финансиста, начнет сдавать позиции уже к осени. Из-за этого канцлеру страны Ангеле Меркель будет гораздо сложнее получить поддержку населения, чтобы продолжать оказывать помощь странам ЕС, погрязшим в долговом кризисе.

Дж.Сорос уверен, что европейские лидеры не понимают "природу нынешнего кризиса", а потому выбирают неподходящие средства для борьбы с ним. Они сконцентрировали свое внимание на размере долгов, но кризис больше связан с проблемами в банковской системе и вопросами конкуренции, считает он.

Без проведения курса, направленного на экономический рост, правительства не смогут продолжать гасить долги, считает Дж.Сорос. По его словам, время для спасения евро уходит.

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