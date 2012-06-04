НАТО готово взаимодействовать с Украиной

Об этом накануне своего визита в Украину в интервью ZN.UA сообщил помощник Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Дирк Бренгельманн.

На вопрос, рассматривает ли Альянс Украину как партнера при создании европейской системы ПРО, Д.Бренгельманн сообщил: «Наши главы государств и правительств заявили на Чикагском саммите, что НАТО и далее готово взаимодействовать с третьими странами на индивидуальной основе ради увеличения прозрачности и доверия, а также для усиления эффективности обороны от баллистических ракет».

«В Альянсе признают, что Украина принадлежит к числу стран, имеющих вполне понятную заинтересованность в будущем развитии противоракетной обороны НАТО. Думаю, ваша страна сейчас вырабатывает свою политику по этому вопросу», — отметил он.

«Мы обсуждали данную тему с Украиной в ходе рабочих консультаций в марте 2011 года, где обменялись взглядами на сферы возможного сотрудничества. Это было отмечено на заседании министров иностранных дел КУН (Комиссии Украина-НАТО) в апреле 2011 года. Мы еще не проводили официальных консультаций: они должны согласовываться со всеми членами Альянса. Пока рано думать, может ли (и если может, то как) Украина сотрудничать с НАТО в сфере обороны против баллистических ракет», — заявил Д.Бренгельманн.

***

Как сообщал УНИАН, полностью позиционный район ПРО, включая наземную структуру, планируется создать до 2020 года в четыре этапа. К моменту появления первых наземных объектов берега Европы будут патрулировать военные корабли США с ракетами-перехватчиками на борту.

Против создания в Европе системы ПРО выступает Россия.

21 мая на саммите НАТО в Чикаго Генеральный секретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен объявил о завершении первой стадии создания европейской системы противоракетной обороны.

Вместе с тем посол Украины при НАТО Игорь Долгов в интервью журналистам заявил, что говорить об участии Украины в создании европейской системы ПРО преждевременно.