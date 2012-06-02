В Армении переназначили премьера

Соответствующий указ подписал сегодня президент республики Серж Саргсян.

Согласно Конституции Армении, правительство уходит в отставку после избрания нового Национального собрания (парламента). Президент Армении С.Саргсян подписал указ об отставке кабмина 31 мая - в день первого заседания вновь избранного парламента.

Ранее на заседании руководящего состава правящей Республиканской партии Армении президент С.Саргсян предложил кандидатуру Т.Саркисяна, возглавлявшего правительство с 9 апреля 2008 года до 31 мая 2012 года, на пост премьер-министра.

В соответствии с Конституцией премьер-министр назначается в десятидневный срок после принятия отставки прежнего правительства. После этого в течение 20 дней должен быть сформирован новый кабмин.

Республиканская партия Армении, созданная в 1991 году, уже 12 лет находится у власти в стране. Лидер РПА - действующий президент Армении С.Саргсян.

По итогам состоявшихся 6 мая выборов в парламент Армении пятого созыва прошли пять партий и один блок. РПА и партия "Оринац еркир" подписали 30 мая меморандум о коалиции, в соответствии с которым эти две политические силы станут правящими в Армении. Две партии договорились, что на президентских выборах 2013 года поддержат кандидатуру действующего президента Армении С.Саргсяна.