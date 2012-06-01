Путин после Лукашенко не вернулся в Москву

Он проведет переговоры с руководством двух стран, в ходе которых обсудит не только укрепление двусторонних отношений в том числе в сфере экономики и энергетики, но и международные вопросы, в том числе развитие отношений с Евросоюзом, развертывание ПРО в Европе, ситуацию в Сирии, Иране, Афганистане, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Российский лидер прилетит в Берлин из Минска. Беларусь стала первой зарубежной страной, которую посетил Путин после инаугурации в мае 2012 года. В Кремле отметили, что этот визит "подчеркивает особый характер многопланового российско-белорусского союзнического взаимодействия".

В Германии российский лидер проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и побеседует с федеральным президентом Йоахимом Гауком. Во второй половине дня Путин вылетит в Париж, где у него запланирована встреча с президентом Франции Франсуа Олландом, передает РИА Новости.