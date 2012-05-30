Выход Греции из еврозоны неизбежно вызовет ее дефолт (доклад)

Об этом говорится в докладе крупнейшего в Греции банка National Bank of Greece, сообщает РИА «Новости».

Если Греция выйдет из еврозоны, доход на душу населения снизится на 55% в евро за счет падения курса национальной валюты, который оценивается в 65%, говорится в докладе. По уровню ВВП на душу населения Греция отстанет от ряда стран Восточной Европы (Хорватия, Польша, Латвия) и окажется в одной "лиге"с Турцией и Румынией.

Дальнейшее падение ВВП составит 22% вдобавок к сокращению экономики в 14% в период 2009-2011 года. Безработица составит 34%, а инфляция на первом этапе составит 30% в год и затем резко ускорится, прогнозируют специалисты банка.

Кроме того, прекращение финансирования из-за рубежа и выход из еврозоны приведут к росту госдолга до 373% ВВП, что неизбежно вызовет дефолт по 80% внешнего и внутреннего долга, который оценивается в 394 миллиарда евро. В частности, Грецию ждет дефолт по выпущенным после реструктуризации ее долга перед частными инвесторами облигациям на 70 миллиардов евро. Страны ЕС потеряют 125 миллиардов евро, МВФ - 22 миллиарда евро, ЕЦБ и другие центральные банки еврозоны столкнутся с прямыми убытками на 47 миллиардов евро по греческим облигациям и еще на 130 миллиардов по другим обязательствам ЦБ Греции, считают авторы доклада.

При этом выполнение программы бюджетной стабилизации ЕС и МВФ тоже не сулит Греции восстановления экономики. В случае если программа будет продолжаться, как задумано, кумулятивное падение ВВП к концу 2013 года составит 19%, годовое падение ВВП превысит 6%, безработица возрастет до 24%, а долг составит 148% ВВП, прогнозируют в банке.

Греция борется с перспективой дефолта и выхода из еврозоны, если кредиторы из ЕС и МВФ прекратят финансирование экономики страны. Ситуация усугубляется политической неопределенностью: выборы 6 мая не позволили сформировать правительство страны, и на 17 июня было назначено новое голосование. За победу на выборах борются правоцентристы, которые выступают за соблюдение кредитного соглашения, и леворадикалы, которые требуют отказаться от обязательств перед кредиторами. National Bank of Greece, обнародовавший доклад, показал убыток в 12,3 миллиарда евро за 2011 год, из них 10,75 миллиарда по результатам списания греческого госдолга. В понедельник банк получил от ЕС через греческое правительство 7,43 миллиарда евро на рекапитализацию.