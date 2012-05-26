При странных обстоятельствах погиб генконсул России в Японии

"Мяч скатился со склона, В.Пушков пытался его достать, но не удержался и сорвался, а высота была большая", - передает слова пресс-атташе посольства РФ в Японии "Русская служба новостей".

В посольстве также добавили, что вице-консул пытался помочь В.Пушкову, но получил травму и сейчас находится в больнице.

Сообщается, что В.Пушков - профессиональный востоковед, японист. Ранее он, в частности, возглавлял консульский отдел посольства России в Японии, был советником-посланником в Сингапуре.