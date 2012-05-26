При странных обстоятельствах погиб генконсул России в Японии
23:31, 26 мая 2012Мир
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Генеральный консул России в японском г.Ниигате Владимир Пушков погиб... играя в волейбол.
"Мяч скатился со склона, В.Пушков пытался его достать, но не удержался и сорвался, а высота была большая", - передает слова пресс-атташе посольства РФ в Японии "Русская служба новостей".
В посольстве также добавили, что вице-консул пытался помочь В.Пушкову, но получил травму и сейчас находится в больнице.
Сообщается, что В.Пушков - профессиональный востоковед, японист. Ранее он, в частности, возглавлял консульский отдел посольства России в Японии, был советником-посланником в Сингапуре.
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