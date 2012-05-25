Идея вступление в Таможенный союз собрала 5% (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного Центром Разумкова.

В частности, с таким мнением согласны 68% опрошенных экспертов. Каждый четвертый (25,2%) считает их плохими, а хорошими – всего 3,9% опрошенных.

В Центре Разумкова отметили, что критические оценки современного состояния украинско-российского сотрудничества, очевидно, являются реакцией на проблемы двусторонних отношений, в первую очередь в газовой сфере, усиление давления России на Украину и т.п. Первоочередной задачей руководства обеих стран является поиск путей и механизмов улучшения взаимоотношений, нахождения «точек сближения».

В то же время, отмечают в Центре Разумкова, эксперты довольно критически оценивают как политику Украины на российском направлении, как и политику РФ в отношении Украины. Эксперты характеризуют действия Киева в отношении Москвы как неопределенные, противоречивые (70,9%), а российскую политику в отношении Украины – преимущественно как недружественную (47,6%).

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При этом эксперты считают более приемлемым для Украины вступление в Европейский Союз, а не в Таможенный союз.

Ответы на вопрос «В каком интеграционном направлении должна идти Украина?» распределились так: вступление в ЕС поддерживают 78,6% опрошенных, присоединение к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана – 4,9% экспертов. Еще 7,8% экспертов убеждены, что Украина не должна вступать ни в Евросоюз, ни в Таможенный союз.

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Экспертный опрос проведен Центром Разумкова с 19 марта по 10 апреля 2012 года. Опрошено 103 эксперта – народные депутаты Украины, представители центральных и региональных органов исполнительной власти, государственных и неправительственных исследовательских структур, высших заведений образования в Киеве и в регионах Украины, представители СМИ.