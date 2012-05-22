В Албании - общенациональный траур по жертвам масштабного ДТП

В Албании автобус с 50 студентами, следовавший из города Эльбасан в курортную Саранду, упал с обрыва в 220 км к югу от Тираны.

В результате 12 человек погибли, еще 25 получили ранения, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на власти страны.

На месте происшествия работают врачи, полиция и спасатели.

Дополнительные трудности связаны с тем, что автобус сорвался со стометровой высоты. Причины автокатастрофы пока неизвестны, отмечает NEWSru.

Среди погибших 11 девушек и водитель, сообщает РИА «Новости».

Двое раненых находятся в больнице в Тиране в состоянии комы.

Власти Албании объявили вторник днем общенационального траура.

Премьер-министр страны Сали Бериша выразил соболезнования родным и близким погибших.